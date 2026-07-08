В Пензе 10 человек обвиняются в мошенничестве под видом оказания юридических услуг на сумму более 8 млн. рублей Криминал

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 10 участников организованной группы в возрасте от 22 до 52 лет в совершении 103 эпизодов мошенничества под видом оказания юридических услуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

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«По данным следствия, в 2022 году в городе Пензе была создана организованная группа с целью совершения хищений денежных средств граждан путем обмана под видом оказания юридических услуг. Во исполнение преступного плана фигурантами с целью придания видимости законной деятельности в августе 2022 года было образовано и зарегистрировано в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью, арендованы офисы в центре города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в период с января 2022 года по июнь 2024-го в офисы организации за квалифицированной юридической помощью обращались граждане, которых обвиняемые убеждали в необходимости заключения договоров на оказание платных юруслуг.

«В действительности обвиняемые не имели намерений заниматься решением правовых проблем граждан и оказывать юридические услуги, преследуя лишь корыстную цель в виде хищения денежных средств клиентов. В указанный период участники организованной группы путем обмана похитили денежные средства у 103 потерпевших на общую сумму более 8 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что в ходе следствия имущественный ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен частично.

«В обеспечительных целях по ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства и имущество юридического лица, а также фигурантов уголовного дела на общую сумму более 13,5 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.