15:34:54 Среда, 8 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в отношении женщины, задержанной за убийство 4-летней племянницы в Пензенской области

11:35 | 08.07.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в отношении 24-летней жительницы Нижнеломовского района Пензенской области, обвиняемой в убийстве 4-летней племянницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в отношении женщины, задержанной за убийство 4-летней племянницы в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 4 июля 2026 года в селе Кувак-Никольском Нижнеломовского района 24-летняя девушка в состоянии опьянения нанесла один удар ножом в область груди 4-летней племянницы. В результате полученного ранения ребенок скончался на месте происшествия. Утром тело девочки обнаружила мать. Обвиняемая на тот момент скрылась с места происшествия, но в тот же день была задержана. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудие преступления изъято следователем в ходе осмотра места происшествия. В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.


Читайте также
Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни Жительница Заречного подозревается в краже солнцезащитных очков стоимостью около 24 тыс. рублей
Жительница Пензы стала жертвой вымогательства после отправки интимных фото знакомому Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО
На улице Зарубина в Пензе обновили более 250 метров водопроводных сетей В Сердобске бывший директор теплоснабжающей организации получил условный срок
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама