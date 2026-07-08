Судебная психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в отношении женщины, задержанной за убийство 4-летней племянницы в Пензенской области Криминал

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в отношении 24-летней жительницы Нижнеломовского района Пензенской области, обвиняемой в убийстве 4-летней племянницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, в ночь на 4 июля 2026 года в селе Кувак-Никольском Нижнеломовского района 24-летняя девушка в состоянии опьянения нанесла один удар ножом в область груди 4-летней племянницы. В результате полученного ранения ребенок скончался на месте происшествия. Утром тело девочки обнаружила мать. Обвиняемая на тот момент скрылась с места происшествия, но в тот же день была задержана. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудие преступления изъято следователем в ходе осмотра места происшествия. В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.