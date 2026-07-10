16:40:35 Пятница, 10 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области подозревается в финансировании экстремистской деятельности

10:36 | 10.07.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Житель Пензенской области подозревается в финансировании экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, располагая информацией о признании организации на территории Российской Федерации экстремистской, осуществил денежный перевод для ее финансирования», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


Читайте также
МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю
Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни
Жительница Заречного подозревается в краже солнцезащитных очков стоимостью около 24 тыс. рублей Жительница Пензы стала жертвой вымогательства после отправки интимных фото знакомому
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама