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Расследование дела об убийстве мужчины в доме на улице Клары Цеткин в Пензе завершено

13:26 | 10.07.2026 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего мужчины в квартире дома на улице Клары Цеткин в Пензе завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Расследование дела об убийстве мужчины в доме на улице Клары Цеткин в Пензе завершено. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 27 апреля 2026 года в квартире дома по улице Клары Цеткин в городе Пензе между сожителями, находившимися в состоянии опьянения, произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта обвиняемая взяла на кухне нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. Смерть 33-летнего мужчины наступила на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе расследования 33-летняя обвиняемая содержалась под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


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