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«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением более 40 пензенских предприятий малого и среднего бизнеса

11:02 | 31.07.2026 | Связь и ИТ

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Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Более 40 предприятий малого и среднего бизнеса подключили облачное видеонаблюдение от «Ростелекома» в Пензенской области с начала 2026 года, на их площадях установлено 62 камеры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением более 40 пензенских предприятий малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Устройства позволяют обеспечивать безопасность, следить за рабочими процессами и повышать качество обслуживания клиентов. [...] Трансляция с камер ведется непрерывно с фиксацией даты и времени. Все записи хранятся в облаке «Ростелекома» 90 дней. [...] В личном кабинете можно скачивать ролики из архива, создавать профили для персонала и настраивать работникам права доступа.», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что особенно востребованным решение оказалось среди владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) крупных маркетплейсов.

«В этих точках специалисты провайдера установили 40 камер. Записи с них служат весомым аргументом при возникновении спорных ситуаций, например, если клиент заявляет о порче или возврате товара», — поясняется в тексте.

Как отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Александровский, облачное видеонаблюдение востребовано в различных сферах.

«Но в последнее время все чаще обращаются предприниматели, открывшие пункты выдачи заказов. Если бизнес растет, появляются новые ПВЗ или увеличивается поток посетителей, система легко масштабируется», — сказал Василий Александровский, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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