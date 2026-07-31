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Миниатюрные скульптуры «Пензяки-добряки» установят в историческом центре города

09:00 | 31.07.2026 | Общество

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Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Миниатюрные скульптуры «Пензяки-добряки» будут установлены в историческом центре Пензы. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Миниатюрные скульптуры «Пензяки-добряки» установят в историческом центре города

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«10 бронзовых фигур разместятся в ключевых точках исторического центра и свяжут знаковые локации в единый пешеходный маршрут. Каждый образ — от писателя, артиста до пекаря — отражает уникальный характер, профессию или черту, свойственную пензенцам», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший четверг, 30 июля.

Олег Денисов уточнил, что на эти цели будут направлены средства туристического налога.

«Это наглядный пример того, как развитие гостеприимства напрямую улучшает городскую среду», — отметил глава Пензы.

По его словам, после установки скульптур будут внедрены новые экскурсионные форматы, в том числе игровой маршрут «Найди всех добряков», благодаря которому обычная прогулка по центру Пензы превратится в настоящий квест.

«Сейчас идет художественное литье фигур, затем они пройдут финальную обработку и займут свои места», — пояснил Олег Денисов.


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