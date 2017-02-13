Дом мельника в «Тарханах» закрыт до окончания отопительного сезона Культура

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Дом мельника, входящий в комплекс государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области, недоступен для посещения до окончания отопительного сезона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации учреждения, объект закрыт для туристов с минувшей субботы, 11 февраля. Данное решение направлено на обеспечение безопасности посетителей.

Вместе с тем туристы, как и прежде, могут посетить расположенную рядом с домом мельницу.

В связи с этим скорректирована стоимость билетов. Если раньше посетить дом мельника и саму мельницу стоило 30 рублей, то теперь входной билет стоит 10 рублей, а для членов малообеспеченных семей — 5 рублей.