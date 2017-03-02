В пензенской областной библиотеке в марте будет работать выставка «Вся жизнь в танце» Культура

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Выставка-просмотр «Вся жизнь в танце», посвященная жизни и творчеству артистов российского балета, будет работать в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова до 31 марта.

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На ней представлены книги, посвященные истории русского балета, и монографии, рассказывающие о жизни и творчестве выдающихся деятелей.

Кроме того, посетители могут ознакомиться с нотными изданиями наиболее известных балетных спектаклей.

Также в фонде библиотеки есть аудиозаписи балетов Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Александра Глазунова, которые можно прослушать в специальных музыкальных кабинах, сообщается на сайте учреждения культуры.