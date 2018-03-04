EN
17:15:41 Воскресенье, 4 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Первый в 2018 году концерт под эгидой фестиваля «Jazz May» состоится 15 марта

10:31 | 04.03.2018 | Культура

Печать

Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Этноджазовый квартет «Van» из Армении даст первый в 2018 году концерт под эгидой восьмого международного фестиваля «Jazz May Penza» в Пензе в четверг, 15 марта.

Первый в 2018 году концерт под эгидой фестиваля «Jazz May» состоится 15 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ко всевозможным кроссоверам я отношусь с опаской, однако в этом проекте все на месте — и свинг, и скэт, и оригинальные мелодии, и соло на дудуке, паку и других аутентичных инструментах. Виртуозное исполнение, теплое звучание и тесный контакт с залом. В общем, за качество отвечаю лично», — написал продюсер фестиваля «Jazz May» Олег Рубцов своей странице «ВКонтакте».

Как сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт», выступление состоится в большом зале филармонии в 19.00.

В квартете Ваагн Айрапетян играет на пианино, Норайр Карташьян — на дудуке и народных инструментах, Вартан Бабаян — на перкуссии, а Макар Новиков — на контрабасе.

При этом последний музыкант прежде неоднократно выступал на фестивале «Jazz May». Так, в 2012 году он выходил на сцену в составе квартета Ивана Фармаковского, в 2014 году — в «МосГорТрио» Якова Окуня и в 2017 году — в квартете Дины ДеРоуз.
Актуальное
Читайте также
На трассе в Кузнецком районе столкнулись четыре машины В Пензе «Дизелист» с минимальным счетом одержал победу над «Брянском»
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту хранения синтетического наркотика В Пензе приступили к ремонту фасада центра детского и юношеского футбола
В Пензе состоится научная конференция школьников, посвященная наследию региона Белозерцев, Тарпищев и Левитин посетили чемпионат России по настольному теннису в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама