Первый в 2018 году концерт под эгидой фестиваля «Jazz May» состоится 15 марта Культура

Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Этноджазовый квартет «Van» из Армении даст первый в 2018 году концерт под эгидой восьмого международного фестиваля «Jazz May Penza» в Пензе в четверг, 15 марта.

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«Ко всевозможным кроссоверам я отношусь с опаской, однако в этом проекте все на месте — и свинг, и скэт, и оригинальные мелодии, и соло на дудуке, паку и других аутентичных инструментах. Виртуозное исполнение, теплое звучание и тесный контакт с залом. В общем, за качество отвечаю лично», — написал продюсер фестиваля «Jazz May» Олег Рубцов своей странице «ВКонтакте».

Как сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт», выступление состоится в большом зале филармонии в 19.00.

В квартете Ваагн Айрапетян играет на пианино, Норайр Карташьян — на дудуке и народных инструментах, Вартан Бабаян — на перкуссии, а Макар Новиков — на контрабасе.

При этом последний музыкант прежде неоднократно выступал на фестивале «Jazz May». Так, в 2012 году он выходил на сцену в составе квартета Ивана Фармаковского, в 2014 году — в «МосГорТрио» Якова Окуня и в 2017 году — в квартете Дины ДеРоуз.