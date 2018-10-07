Пензенский ансамбль «Крупинка» победил в проекте «Салют талантов» Культура

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Фольклорный ансамбль «Крупинка» пензенской детской школы искусств «Лира» удостоен диплома I степени по итогам международного проекта «Салют талантов».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Право побороться за награды суперфинала проекта, состоявшегося в Санкт-Петербурге, вокалисты получили по результатам успешного выступления на фестивале-конкурсе «Морозные узоры» в Великом Устюге в феврале.

В суперфинале ансамбль «Крупинка» успешно исполнил а капелла конкурсную программу, победив в номинации «Вокальное творчество» в своей возрастной группе.

Кроме того, солистка Маргарита Холуева заняла первое место в номинации «Сольное пение», благодаря чему была удостоена чести выступить на гала-концерте.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, руководителем фольклорного ансамбля «Крупинка» является молодой педагог Наиля Казакова, концертмейстером — Виталий Бутин.