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Пензенский ансамбль «Крупинка» победил в проекте «Салют талантов»

09:44 | 07.10.2018 | Культура

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Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Фольклорный ансамбль «Крупинка» пензенской детской школы искусств «Лира» удостоен диплома I степени по итогам международного проекта «Салют талантов».

Пензенский ансамбль «Крупинка» победил в проекте «Салют талантов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Право побороться за награды суперфинала проекта, состоявшегося в Санкт-Петербурге, вокалисты получили по результатам успешного выступления на фестивале-конкурсе «Морозные узоры» в Великом Устюге в феврале.

В суперфинале ансамбль «Крупинка» успешно исполнил а капелла конкурсную программу, победив в номинации «Вокальное творчество» в своей возрастной группе.

Кроме того, солистка Маргарита Холуева заняла первое место в номинации «Сольное пение», благодаря чему была удостоена чести выступить на гала-концерте.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, руководителем фольклорного ансамбля «Крупинка» является молодой педагог Наиля Казакова, концертмейстером — Виталий Бутин.

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