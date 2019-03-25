EN
10:22:32 Понедельник, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

09:08 | 25.03.2019 | Культура

Печать

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников культуры с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 25 марта.

Виктор Кувайцев поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этой созидательной сфере трудятся удивительные люди — инициативные, талантливые, увлеченные. Вы радуете горожан зрелищными мероприятиями, знакомите читателей с удивительным миром книг, раскрываете способности наших детей, бережно храните историю и передаете традиции, приумножая духовные ценности», — отметил он.

Мэр поблагодарил представителей сферы культуры за мастерство, любовь к прекрасному, преданность своему делу, а также за кропотливую работу, которая помогает создавать доброжелательную атмосферу, делать жизнь горожан ярче и радостнее.

«Искренне желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и свежих идей! Пусть рядом с вами всегда будут люди, вдохновляющие на новые творческие победы!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

Загрузка...
Читайте также
Около 9 тыс. пензенских школьников отдохнут в лагерях с дневным пребыванием В Пензе будет создан клуб российско-узбекской дружбы
В Пензенской области аферист обманул клиентку экстрасенсов на 716 тыс. рублей Приточность в водохранилище под Пензой увеличилась — Дмитрий Семенов
Мэр Пензы поручил привести в порядок ограждения и защитные экраны на дорогах В Пензе планируется создать ассоциацию учителей английского языка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама