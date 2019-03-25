Виктор Кувайцев поздравил работников культуры с профессиональным праздником Культура

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников культуры с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 25 марта.

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«В этой созидательной сфере трудятся удивительные люди — инициативные, талантливые, увлеченные. Вы радуете горожан зрелищными мероприятиями, знакомите читателей с удивительным миром книг, раскрываете способности наших детей, бережно храните историю и передаете традиции, приумножая духовные ценности», — отметил он.

Мэр поблагодарил представителей сферы культуры за мастерство, любовь к прекрасному, преданность своему делу, а также за кропотливую работу, которая помогает создавать доброжелательную атмосферу, делать жизнь горожан ярче и радостнее.

«Искренне желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и свежих идей! Пусть рядом с вами всегда будут люди, вдохновляющие на новые творческие победы!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.