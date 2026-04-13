Пензенский драмтеатр покажет два спектакля в Узбекистане

13.04.2026 | Культура

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского отправились с гастролями в Узбекистан, где сыграют спектакли «Не хочу быть собакой» и «Судьба поэта» 15 и 16 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем уточняется, что спектакли будут показаны на сцене ферганского областного русского драматического театра.

«Это уже вторая гастрольная поездка пензенского драматического театра в Узбекистан. Предыдущая состоялась в ноябре прошлого года как ответ на двухдневные гастроли в Пензе [...] самаркандского областного русского театра драмы со спектаклями «Пять жен Насреддина» и «Капризная принцесса». 8 ноября на сцене самаркандского областного русского театра драмы юные зрители увидели сказку «Принцесса на горошине», [...] а в Бухаре в этот же день была показана специально подготовленная музыкально-литературная композиция «Вместе мы сила». [...] 9 ноября в Самарканде наш театр сыграл военную драму «А зори здесь тихие...» — напоминается в тексте.


