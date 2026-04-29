В Пензе 3 мая выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева выступит в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящее воскресенье, 3 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Концерт пройдет в рамках юбилейного XXV московского пасхального фестиваля, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что вход будет осуществляться по пригласительным билетам.

«Количество мест ограничено. Билеты можно получить в кассе филармонии по адресу: улица Суворова, 215», — добавляется в сообщении.

В нем напоминается, что московский пасхальный фестиваль проводится с 2002 года по инициативе художественного руководителя – директора Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы.

«В 2003 году при поддержке президента России Владимира Путина фестиваль стал всероссийским. Сегодня это крупнейший музыкальный форум страны, который охватил более 145 городов России и пять стран», — сказано в тексте.