В Пензе 3 мая выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева

12:04 | 29.04.2026 | Культура

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева выступит в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящее воскресенье, 3 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе 3 мая выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Концерт пройдет в рамках юбилейного XXV московского пасхального фестиваля, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что вход будет осуществляться по пригласительным билетам.

«Количество мест ограничено. Билеты можно получить в кассе филармонии по адресу: улица Суворова, 215», — добавляется в сообщении.

В нем напоминается, что московский пасхальный фестиваль проводится с 2002 года по инициативе художественного руководителя – директора Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы.

«В 2003 году при поддержке президента России Владимира Путина фестиваль стал всероссийским. Сегодня это крупнейший музыкальный форум страны, который охватил более 145 городов России и пять стран», — сказано в тексте.


Читайте также
Жительница Ульяновска проведет 2 года в колонии за угон автомобиля в Пензе В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны по делу о взятке
В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов
Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области «Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области
