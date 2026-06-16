На заседании пензенского правительства обсудили развитие музейной отрасли в Пензенской области Культура

Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Развитие музейной отрасли в Пензенской области стало одной из тем заседания регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«За прошедший год музеев стало больше — сейчас их 30, в том числе 15 муниципальных. Государственную регистрацию прошли местные музеи в Земетчино, Вадинске, а также историко-культурный центр имени Лидии Руслановой в Малосердобинском районе», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 16 июня.

Глава региона отметил, что муниципальные музеи демонстрируют значительный рост посещаемости.

«В прошлом году они привлекли более 183 тыс. человек, что на 16% больше 2024 года», — уточнил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко подчеркнул, что музеи в районах области — важный ресурс для сохранения наследия малой родины.

«Большое внимание этому уделяет народная программа партии «Единая Россия», — констатировал он.

«Мы продолжим развивать в регионе музейное дело. Ведем работу по созданию в Пензенском районе музейного комплекса Ивана Горюшкина-Сорокопудова», — добавил губернатор.