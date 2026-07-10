Еще шесть человек стали участниками программы «Земский работник культуры» в Пензенской области Культура

Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. Шесть человек стали новыми участниками программы «Земский работник культуры» в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В нем уточняется, что Ксения Лопатина будет работать руководителем кружка в доме культуры Бессоновского района, Егор Белов — специалистом по методике клубной работы в городищенском ДК, Алексей Земсков — балетмейстером в Иссинском районе, Эльмира Акчурина — художественным руководителем евлашевского библиотечно-досугового центра в Кузнецком районе, в ДШИ Мокшанского района трудоустроены Ярослав Дмитриев — преподавателем по классу классической гитары, Кристина Шалева — преподавателем по классу изобразительного искусства.

«В ближайшее время они получат единовременную выплату в размере 1 млн. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что в 2025 году в Пензенской области по данной программе были трудоустроены 10 человек, в 2026-м число участников будет увеличено до 20.