19:04:29 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский губернатор нацелил правительство региона на продуктивную работу в 2017 году

09:16 | 09.01.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задал ориентиры для работы регионального правительства в 2017 году в ходе первого после новогодних каникул оперативного совещания в понедельник, 9 января.

Пензенский губернатор нацелил правительство региона на продуктивную работу в 2017 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2017 году наша с вами главная задача — сохранить темпы экономического роста в регионе», — сказал он, пояснив, что необходимо прилагать усилия для дальнейшего развития промышленного сектора, сельского хозяйства, сферы услуг и других отраслей.

По мнению Ивана Белозерцева, в частности, предстоит решить ряд важных задач на селе.

«Мы должны способствовать активной реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». […] Это и ремонт дорог, это и строительство жилья», — пояснил губернатор, добавив при этом, что приоритетом является создание новых рабочих мест, а также приведение зданий сельских школ в надлежащее состояние.

Он добавил, что нельзя оставлять без внимания и сферу культуры, так как ряд учреждений нуждаются в ремонте.

«Самое главное — это не процесс, а достижение конкретных результатов в работе», — подчеркнул Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города
И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард
Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах Пензенское оборудование поставят в Германию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама