Пензенский губернатор нацелил правительство региона на продуктивную работу в 2017 году Экономика

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задал ориентиры для работы регионального правительства в 2017 году в ходе первого после новогодних каникул оперативного совещания в понедельник, 9 января.

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«В 2017 году наша с вами главная задача — сохранить темпы экономического роста в регионе», — сказал он, пояснив, что необходимо прилагать усилия для дальнейшего развития промышленного сектора, сельского хозяйства, сферы услуг и других отраслей.

По мнению Ивана Белозерцева, в частности, предстоит решить ряд важных задач на селе.

«Мы должны способствовать активной реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». […] Это и ремонт дорог, это и строительство жилья», — пояснил губернатор, добавив при этом, что приоритетом является создание новых рабочих мест, а также приведение зданий сельских школ в надлежащее состояние.

Он добавил, что нельзя оставлять без внимания и сферу культуры, так как ряд учреждений нуждаются в ремонте.

«Самое главное — это не процесс, а достижение конкретных результатов в работе», — подчеркнул Иван Белозерцев.