Пензенский губернатор призвал активизировать работу с инвесторами Экономика

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активизировать работу с инвесторами, приступившими к реализации проектов на территории региона в прошлые годы, а также с теми, кто только рассматривает такую возможность.

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«У нас есть вопросы к нашим службам, бизнес-инкубаторам, институтам регионального развития по поддержке малого и среднего бизнеса, когда […] приходят к руководителю, […] задают вопрос: «Мы бы хотели с вами пообщаться», а начальник уходит», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 9 января.

По словам Ивана Белозерцева, все руководители должны быть «заряжены» на работу с инвестором.

«Проявили интерес? Твоя зона ответственности? Приглашай, откладывай все в сторону — свои дела, свои задачи, которые перед тобой стоят», — отметил губернатор, обращаясь к подчиненным.

Он высказал мнение, что с инвесторами должны взаимодействовать лично заместители председателя регионального правительства, министры, а также руководители предприятий.

«Если я узнаю еще, что кто-то из руководителей отправил к главному специалисту, значит, главный специалист будет начальником или министром, а министр будет главным специалистом», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он также поручил обновить информацию для инвесторов на тех сайтах, где она размещена.

«Дорожная карта работы с инвесторами должна быть обновлена. […] Инвестору должны быть понятны многие позиции и преференции, которые предлагает Пензенский регион для них», — резюмировал губернатор.