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Пензенским кондитерам расскажут об особенностях экспорта продукции

12:50 | 11.01.2017 | Экономика

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. 20 специалистов компаний, входящих в кластер «Союз пензенских кондитеров», станут участниками семинара по вопросам экспорта продукции, который пройдет в молодежном бизнес-инкубаторе в четверг, 26 января.

Пензенским кондитерам расскажут об особенностях экспорта продукции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организатором мероприятия выступило АО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального Минпрома.

На семинаре будут рассмотрены возможные стратегии вывода российских продуктов питания на китайский рынок, нюансы сертификации сладостей для экспорта в КНР и особенности поиска дистрибьюторов.

Кроме того, участникам будет представлен успешный опыт российских производителей на рынке Китая, сообщается на портале инноваторов Пензенской области.
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