Пензенским кондитерам расскажут об особенностях экспорта продукции Экономика

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. 20 специалистов компаний, входящих в кластер «Союз пензенских кондитеров», станут участниками семинара по вопросам экспорта продукции, который пройдет в молодежном бизнес-инкубаторе в четверг, 26 января.

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Организатором мероприятия выступило АО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального Минпрома.

На семинаре будут рассмотрены возможные стратегии вывода российских продуктов питания на китайский рынок, нюансы сертификации сладостей для экспорта в КНР и особенности поиска дистрибьюторов.

Кроме того, участникам будет представлен успешный опыт российских производителей на рынке Китая, сообщается на портале инноваторов Пензенской области.