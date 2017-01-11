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В Москве на выставке «Продэкспо» представят пензенскую продукцию

16:00 | 11.01.2017 | Экономика

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области примет участие в 24-й международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2017», которая пройдет в Москве с 6 по 10 февраля.

В Москве на выставке «Продэкспо» представят пензенскую продукцию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, в ее состав войдут представители АО «Центр кластерного развития» и кластера «Союз пензенских кондитеров».

«В рамках выставки под единым зонтичным брендом свою экспозицию представят пять компаний кондитерского кластера — ООО «Диад», ООО «Бессоновский комбинат хлебопродуктов», ООО «Босанова», ООО «Пензенская шоколадная компания» и ООО «Бековский РПК «Октябрь», — уточнили в ведомстве.

Программа выставки включается в себя серию мероприятий. В их числе — конкурсы упаковок и этикеток «Продэкстрапак», на лучший продукт из категории «халяль», «За высокие потребительские свойства товаров», «Выбор сетей» и другие.

Будут представлены национальные экспозиции ряда зарубежных стран, среди которых — Австрия, Бразилия, Индия, Китай, Франция, Турция и Польша.
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