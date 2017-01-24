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Пензенская область получит почти 45 млн. рублей на субсидии семьям на покупку жилья

10:21 | 24.01.2017 | Экономика

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Субсидия в размере 44 млн. 193 тыс. рублей будет выделена Пензенской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Пензенская область получит почти 45 млн. рублей на субсидии семьям на покупку жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно тексту документа, средства в объеме более 4 млрд. рублей распределены между 75 субъектами РФ.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

Она предусматривает предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости для тех, у кого пока нет детей, и не менее 35% — для граждан, имеющих одного ребенка или более.
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