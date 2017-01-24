Пензенская область получит почти 45 млн. рублей на субсидии семьям на покупку жилья
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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Субсидия в размере 44 млн. 193 тыс. рублей будет выделена Пензенской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.
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Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Согласно тексту документа, средства в объеме более 4 млрд. рублей распределены между 75 субъектами РФ.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.
Она предусматривает предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости для тех, у кого пока нет детей, и не менее 35% — для граждан, имеющих одного ребенка или более.