Пензенская область получит почти 45 млн. рублей на субсидии семьям на покупку жилья Экономика Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Субсидия в размере 44 млн. 193 тыс. рублей будет выделена Пензенской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно тексту документа, средства в объеме более 4 млрд. рублей распределены между 75 субъектами РФ. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы. Она предусматривает предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости для тех, у кого пока нет детей, и не менее 35% — для граждан, имеющих одного ребенка или более. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость