Государство выделит Пензенской области почти 55 млн. рублей на развитие сел Экономика

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Субсидии в размере 32 млн. 247 тыс. рублей и 22 млн. 236 тыс. рублей будут выделены Пензенской области в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

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Распределение денежных средств в сумме 6 млрд. 786 млн. рублей утверждено распоряжением правительства РФ, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, на развитие водоснабжения в селах Пензенской области будет направлено 16 млн. 400 тыс. рублей, на газификацию — 2 млн. 200 тыс. рублей, на развитие сети общеобразовательных организаций — 10 млн. 844 тыс. рублей, на развитие фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики — 2 млн. 803 тыс. рублей.

Кроме того, на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Пензенская область получит 22 млн. 236 тыс. рублей.