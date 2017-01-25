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ФАС возбудила дело о картельном сговоре при ремонте дорог в Пензенской области

13:23 | 25.01.2017 | Экономика

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело по признакам нарушения тремя компаниями — ООО «ССК «ДорМостАэро», ООО «Волга-Проект» и ООО «НПО «Авангард» — федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое привело или могло привести к повышению и поддержанию цен на торгах.

ФАС возбудила дело о картельном сговоре при ремонте дорог в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По результатам контроля за соблюдением законности при осуществлении закупок в Пензенской области было выявлено 14 аукционов с совместным участием ООО «ССК «ДорМостАэро», ООО «Волга-Проект», ООО «НПО «Авангард» по ремонту дорог на общую сумму 1 млрд. 15 млн. 635 тыс. 818 рублей — по начальной (максимальной) цене», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по региону.

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, эти фирмы попарно участвовали в проводимых аукционах, устранив тем самым между собой конкуренцию и поддерживая цены на определенном уровне.

В пресс-службе добавили, что заседание комиссии УФАС, на котором будут рассмотрены материалы дела, состоится 31 января.
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