Утверждено положение о пензенском Минстрое Экономика

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утверждено положение о министерстве строительства и дорожного хозяйства.

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Согласно тексту документа, ведомство является правопреемником министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области.

Оно располагается по адресу: Пенза, улица Суворова, 156.

Основными задачами министерства являются организация разработки и реализация основных направлений государственной политики в области строительства и дорожного хозяйства на территории Пензенской области, а также проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну.

Ведомство будет участвовать в разработке программ социально-экономического развития Пензенской области, а также тех, что направлены на повышение эффективности работы строительных и подрядных организаций.

Кроме того, министерство должно анализировать состояние развития строительной отрасли, участвовать в организации возведения капитальных объектов и осуществлять мероприятия по сокращению объемов незавершенного строительства.

Помимо этого, министерство будет участвовать в разработке стратегии развития строительного комплекса и мер господдержки, готовить инновационные предложения, вести мониторинг деятельности предприятий строительного комплекса и ввода жилья муниципальными образованиями.

Также ведомство будет ответственным за разработку основных направлений инвестиционной политики в области развития автодорог регионального или межмуниципального значения.