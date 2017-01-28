В пензенском технопарке «Рамеев» в 2016 году создано более 600 рабочих мест Экономика

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. 603 новых рабочих места создано в пензенском технопарке «Рамеев» в 2016 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

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«За год число резидентов технопарка увеличилось с 24 до 36 компаний. Численность работников составила 1 тыс. 117 человек, создано 603 новых рабочих места», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что налоговые отчисления резидентов составили 115 млн. рублей, превысив уровень 2015 года более чем на 9%.

«Объем произведенной продукции резидентов превысил сумму в 1,3 млрд. рублей, что на 43% больше, чем в 2015 году — 916 млн. рублей», — добавили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что наиболее крупными резидентами технопарка «Рамеев» являются ЗАО «НПП «МедИнж», ООО «Информационные бизнес системы Пенза», ООО «ЭСВО», ПАО «Контрольприбор», АО «Оператор электронного правительства» - реализация приоритетных проектов Пензенской области в сфере информационных технологий» и ООО «Региональный компьютерный сервис».