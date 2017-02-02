03:13:43 Пятница, 3 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области пособия проиндексированы на 5,5%

11:35 | 02.02.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Социальные выплаты проиндексированы на 5,54% в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области пособия проиндексированы на 5,5%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 1 февраля 2017 года, исходя из уровня инфляции, размеры ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций, пособий на детей и иных выплат, финансируемых из федерального бюджета, проиндексированы в 1,054 раза», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что увеличен размер более 32 видов различных мер социальной поддержки получателей чернобыльского блока.

«Проведена индексация единовременного пособия при рождении ребенка до 16 тыс. 350 рублей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком — от 3 тыс.65 рублей до 6 тыс. 131 рубля, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву — 11 тыс. 96 рублей», — добавили в Минтруде.

В пресс-службе отметили, что также на 284 рубля увеличено пособие на погребение и ежегодная выплата почетным донорам, которая составила 13 тыс. 41 рубль.

«Выплаты с учетом индексации будут осуществлены в феврале–марте 2017 года», — подчеркнули в министерстве.
Актуальное
Читайте также
Из пензенского кафе изъята водка «Родник Сибири» с признаками фальсификата На пензенском «Вираже» пройдут соревнования по трековым автогонкам
Пензенский студент завоевал «серебро» Всемирной зимней универсиады Под Пензой осужден мужчина, совершивший три кражи и пять угонов
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику 135 евро при попытке устроиться сиделкой Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали «золото» Кубка России по прыжкам в воду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама