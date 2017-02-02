В Пензенской области пособия проиндексированы на 5,5% Экономика

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Социальные выплаты проиндексированы на 5,54% в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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«С 1 февраля 2017 года, исходя из уровня инфляции, размеры ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций, пособий на детей и иных выплат, финансируемых из федерального бюджета, проиндексированы в 1,054 раза», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что увеличен размер более 32 видов различных мер социальной поддержки получателей чернобыльского блока.

«Проведена индексация единовременного пособия при рождении ребенка до 16 тыс. 350 рублей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком — от 3 тыс.65 рублей до 6 тыс. 131 рубля, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву — 11 тыс. 96 рублей», — добавили в Минтруде.

В пресс-службе отметили, что также на 284 рубля увеличено пособие на погребение и ежегодная выплата почетным донорам, которая составила 13 тыс. 41 рубль.

«Выплаты с учетом индексации будут осуществлены в феврале–марте 2017 года», — подчеркнули в министерстве.