Компании пензенского кондитерского кластера представили продукцию на «Продэкспо-2017» Экономика

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский кластер «Союз пензенских кондитеров», представили свою продукцию на 24-й международной выставке «Продэкспо-2017», которая начала свою работу в московском «Экспоцентре» в понедельник, 6 февраля.

Фото: АО «ЦКР»

Под единым зонтичным брендом свою экспозицию подготовили ООО «Бековский РПК «Октябрь», ООО «Пензенская шоколадная компания», ООО«БосаНова», ООО«Диад» и ООО«Бессоновский комбинат хлебопродуктов».

Кроме того, в выставке участвуют другие компании из Пензенской области, которые оформили отдельные экспозиционные стенды.

«В рамках выставки пензенские участники посетят консультационную сессию «Об инструментах поддержки экспорта отечественной продовольственной продукции», в ходе которой будут освещаться вопросы по успешному выходу российских компаний на зарубежные рынки», — сообщили ИА «PenzaNews» в АО «Центр кластерного развития».

Программа выставки «Продэкспо-2017», площадь которой составляет около 100 тыс. кв. метров, рассчитана до 10 февраля. Мероприятие объединило свыше 2 тыс. компаний и 57 стран мира, в том числе более 1,5 тыс. фирм из России.

Экспоненты представлены в рамках 28 тематических салонов.