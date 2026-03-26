Олег Мельниченко принял участие в заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Политика

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в Нижнем Новгороде.

«Сегодняшнее заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО было посвящено реализации государственной демографической политики на сельских территориях. Как подчеркнул Игорь Анатольевич Комаров, наш округ лидирует в России по численности сельского населения, а для сельчан всегда была традиционной большая семья. Нужно создавать достойные условия для жизни в глубинке. Прежде всего, это доступность здравоохранения, образования, культуры. Обсудили вопросы комплексного развития сельских территорий и лучшие наработки по семейной поддержке. Итогом станет их анализ, обобщение и выработка новых предложений по совершенствованию демографической политики в соответствии с поставленными президентом задачами», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вечером в четверг, 26 марта.

«За два года реализации федерального пилотного проекта по повышению рождаемости на территории Земетчинского и Сердобского районов Пензенской области мы привели в порядок все социально значимые объекты. В результате разводов стало меньше, а детей на свет появилось больше. Лучшие практики проекта распространим на весь регион», — добавил губернатор.