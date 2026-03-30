Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, нарушавшего общественный порядок на территории ЖК в Дальнем Арбеково

13:10 | 30.03.2026 | Происшествия

Пенза, 30 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 41-летнего пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок на территории одного из жилых комплексов, расположенных в Дальнем Арбеково в Пензе.

Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, нарушавшего общественный порядок на территории ЖК в Дальнем Арбеково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сообщение о происшествии поступило стражам правопорядка в дневное время суток. На месте росгвардейцев встретили работники ЧОПа, которые пояснили, что на территорию жилого комплекса зашел нетрезвый мужчина, который ведет себя неадекватно. Гражданин громко и безадресно матерился, размахивал руками и терял равновесие, пугая жильцов комплекса. Бойцы Росгвардии попытались провести с гражданином профилактическую беседу, однако дебошир не реагировал на просьбы прекратить противоправное поведение», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


