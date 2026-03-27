Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

27.03.2026 | Общество

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году у Росгвардии два юбилея: 10 лет образования службы и 215 лет со дня создания войск правопорядка. 27 марта 1811 года император Александр I утвердил «Положение для внутренней стражи», послужившее основой для формирования внутренних войск. Приумножая лучшие традиции предшественников, росгвардейцы надежно защищают государство от внутренних и внешних угроз. Обеспечивают безопасность, спокойствие и стабильную оперативную обстановку в нашем регионе. Играют ключевую роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Принимают непосредственное участие в крупномасштабных операциях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Выполняют служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции», — подчеркнул глава региона.

«273 сотрудника пензенских отрядов СОБР и ОМОН удостоены государственных наград Российской Федерации, шестеро из них — посмертно», — добавил он.

Особые слова благодарности Олег Мельниченко адресовал ветеранам внутренних войск.

«Ваше мужество, героизм и высочайший уровень профессиональной подготовки являются достойным примером для пензенской молодежи», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам Росгвардии и их семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов и мирного неба над головой.


