Олег Мельниченко удостоен благодарности президента России

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко удостоен благодарности президента России за вклад в развитие жилищного строительства.

Благодарность главы государства Олегу Мельниченко вручил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров на заседании совета с участием руководителей регионов округа.

«Спасибо Владимиру Владимировичу за высокую оценку работы, которую мы ведем в Пензенском регионе», — прокомментировал награждение Олег Мельниченко.

«Мы досрочно выполнили поручение президента по обеспечению населения жильем, занимая по этому показателю первое место среди регионов Приволжского федерального округа и входя в десятку лучших в России», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

По итогам 2025 года обеспечение жилой площадью в Пензенской области составляет 36,5 кв. метра на человека. Согласно поручению президента РФ, к 2030 году регионам нужно добиться показателя в 33 кв. метра на человека.

За последние 5 лет в Пензенской области введено в эксплуатацию более 4,5 млн. кв. метров жилья. Жилищные условия улучшили более 56 тыс. пензенских семей. Также удалось решить проблему, которую губернатор называл для себя принципиальной. В 2025 году была полностью ликвидирована копившаяся годами очередь на обеспечение квартирами детей-сирот.