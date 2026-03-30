«Пензаэнерго» продолжает работу по выявлению и пресечению незаконного размещения линий связи на опорах ЛЭП

10:02 | 30.03.2026 | Общество

Пенза, 30 марта 2026. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжают масштабную работу по выявлению и пресечению незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Всего с 2025 года заключено два договора и 12 дополнительных соглашений, регулирующих размещение более 5,2 тыс. подвесов ВОЛС на 4,8 тыс. опорах ЛЭП. В настоящий момент неоформленными остаются 23,4 тыс. подвесов. По 13,6 тыс. подвесов незаконного размещения ВОЛС ведется претензионная работа», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что размещение линий связи на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры. О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов)», — говорится в пресс-релизе.


Читайте также
Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, нарушавшего общественный порядок на территории ЖК в Дальнем Арбеково Жительница Лопатинского района по совету незнакомца перевела 780 тыс. рублей на «безопасный счет»
Житель Пензенской области приговорен к 22 годам за серию нападений на пожилых женщин в Подмосковье Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, сообщившего о якобы заложенной бомбе на Нововоронежской АЭС
Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при покупке автозапчастей через интернет Житель Пензы осужден за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью
