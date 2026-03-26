В Пензенской области экс-сотрудник УФСИН не смог подтвердить законность происхождения почти 11 млн. рублей, деньги обращены в доход государства Общество

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Суд в Пензенской области обратил в доход государства около 11 млн. рублей, законность происхождения которых не смог подтвердить бывший сотрудник УФСИН, представивший недостоверные сведения о доходах.

«Прокуратура Пензенской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что бывший сотрудник УФСИН России по Пензенской области представил недостоверные сведения о своих доходах и доходах супруги за 2022-2024 годы. В декларациях им не были отражены поступления от физических лиц и наличные, внесенные на счета через банкоматы, на сумму более 10,9 млн. рублей. В ходе надзорных мероприятий документы, подтверждающие правомерность происхождения этих средств, не представлены», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.

«Заявленные требования удовлетворены. По ходатайству прокуратуры суд применил обеспечительные меры, запретив бывшему государственному служащему и его супруге распоряжаться принадлежащим им недвижимым имуществом (двумя нежилыми зданиями и земельным участком) общей кадастровой стоимостью более 6,7 млн. рублей», — сказано в тексте.