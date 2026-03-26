02:06:43 Пятница, 27 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области экс-сотрудник УФСИН не смог подтвердить законность происхождения почти 11 млн. рублей, деньги обращены в доход государства

18:00 | 26.03.2026 | Общество

Печать

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Суд в Пензенской области обратил в доход государства около 11 млн. рублей, законность происхождения которых не смог подтвердить бывший сотрудник УФСИН, представивший недостоверные сведения о доходах.

В Пензенской области экс-сотрудник УФСИН не смог подтвердить законность происхождения почти 11 млн. рублей, деньги обращены в доход государства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пензенской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что бывший сотрудник УФСИН России по Пензенской области представил недостоверные сведения о своих доходах и доходах супруги за 2022-2024 годы. В декларациях им не были отражены поступления от физических лиц и наличные, внесенные на счета через банкоматы, на сумму более 10,9 млн. рублей. В ходе надзорных мероприятий документы, подтверждающие правомерность происхождения этих средств, не представлены», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.

«Заявленные требования удовлетворены. По ходатайству прокуратуры суд применил обеспечительные меры, запретив бывшему государственному служащему и его супруге распоряжаться принадлежащим им недвижимым имуществом (двумя нежилыми зданиями и земельным участком) общей кадастровой стоимостью более 6,7 млн. рублей», — сказано в тексте.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама