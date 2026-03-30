Жительница Лопатинского района по совету незнакомца перевела 780 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 30 марта 2026. PenzaNews. Жительница Лопатинского района Пензенской области 1953 года рождения лишилась 780 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонил «сотрудник силового ведомства», который сообщил, что ее банковские счета заблокированы из-за подозрительных операций, и посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

«Заявительница, [...] следуя указаниям звонившего, через мобильное банковское приложение перевела на банковскую карту мошенников все свои денежные средства в сумме 780 тыс. рублей. После того, как мнимый сотрудник перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».