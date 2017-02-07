Общий кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка достиг 35 млрд. рублей Экономика

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Общий кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка достиг по итогам 2016 года 35 млрд. рублей. Об этом сообщил директор филиала Сергей Кочергин в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 7 февраля.

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«Филиал обеспечил увеличение кредитных вложений в агропромышленный комплекс области, предоставив кредиты сельхозтоваропроизводителям в сумме около 16 млрд. рублей, в том числе на инвестиционные цели предприятиям АПК выдано 4,2 млрд рублей, на текущие цели — 9,8 млрд. рублей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и жителям сельской местности — 1,7 млрд. рублей. Средства направлены на комплексное развитие экономики региона, в первую очередь отрасли сельского хозяйства», — пояснил он.

По словам Сергея Кочергина, одной из ключевых задач Россельхозбанк видит построение долгосрочных взаимоотношений с представителями малого и среднего бизнеса — на 1 января 2017 года кредитный портфель в этом секторе составил около 3 млрд. рублей.

«Для банка кризис — это когда перестают обращаться за кредитами. Это значит, что бизнес не знает, для чего ему нужны деньги, не знает, во что ему вкладываться, не уверен в завтрашнем дне», — отметил он, подчеркнув, что в настоящее время количество желающих взять кредиты увеличивается.

«На 21% вырос объем вкладов населения. В 2016 году физические лица открыли в филиале свыше 14,5 тыс. новых депозитов. Портфель вкладов составил на начало 2017 года около 11 млрд. рублей», — уточнил директор Пензенского филиала Россельхозбанка.

Сергей Кочергин подчеркнул, что в прошлом году в 2,6 раза выросло количество выдаваемых ипотечных кредитов.

«На мой взгляд, это говорит о том, что у людей появляется уверенность в завтрашнем дне. Люди, которые подписывают кредитный договор на 15, 20, 25 лет, чувствуют уверенность, что дальше в жизни будет все нормально», — сказал он.

«Более того, мы предлагаем услугу, которой с каждым месяцем пользуется все больше людей. Мы можем заранее дать ответ о возможности кредитования человеку, который только задумывается о приобретении квартиры. Это позволяет людям планировать свою жизнь», — констатировал Сергей Кочергин.

По его словам, в случае возникновения у клиента финансовых трудностей, при которых он не может выплачивать долг по кредиту, можно найти взаимоприемлемое решение.

«Всегда правильно прийти в банк, поделиться своей проблемной ситуацией и открыто этот вопрос обговорить. Лучше не замалчивать ситуацию. В 90% случаев банк идет навстречу, по крайней мере, готов обсуждать условия договора», — отметил директор филиала.

Он добавил, что идеальным вариантом сотрудничества банка и клиента является такой, при котором предприятие будет получать от взаимодействия с кредитно-финансовым учреждением доход больше, чем платить за услуги.

Среди задач, которые стоят перед Пензенским филиалом Россельхозбанка, Сергей Кочергин назвал привлечение клиентов, работающих не только в сфере АПК, а также создание более выгодных условий для физических лиц.