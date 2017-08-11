Дмитрий Медведев призвал менять подходы к стандартам жилищного строительства Экономика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Подходы к стандартам жилищного строительства необходимо пересмотреть в России с учетом положительного опыта регионов и предложений, сформулированных по итогам форума «Городская среда», прошедшего в Краснодаре в июле. Такое мнение высказал премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

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«Этим мы занимаемся, реализуя, напомню, три приоритетных проекта в этой сфере. Помимо, собственно, формирования комфортной городской среды, здесь работают и проекты по ипотеке, и по жилищно-коммунальному хозяйству. Кроме того, ведется работа над стандартным комплексом развития территорий», — сказал он в ходе совещания в правительстве Пензенской области по вопросам развития жилищного строительства.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что эта работа должна проводиться по всем направлениям одновременно.

«Только тогда она будет эффективной», — отметил он.

«Мы налаживаем обратную связь, чтобы люди могли не только активнее участвовать в благоустройстве городской среды, но и в градостроительной политике. Соответствующие решения приняты. Законопроекты внесены на эту тему в Государственную думу», — сказал премьер-министр РФ.