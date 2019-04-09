От пензенского застройщика потребовали устранить нарушение в сфере рекламы Экономика

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Компания ООО «Объектстрой» допустила нарушение законодательства о рекламе при распространении информации о старте продаж квартир в доме на улице Соборной в селе Засечном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Рекламная информация не содержала фирменного наименования застройщика, что нарушало права потенциальных участников долевого строительства», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в связи с этим в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», по результатам рассмотрения которого региональное управление ФАС России объявило предупреждение.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнила Светлана Артамонова.

Представитель прокуратуры добавила, что также в адрес генерального директора было внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено — виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а рекламное объявление скорректировано.