EN
15:51:31 Вторник, 9 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

От пензенского застройщика потребовали устранить нарушение в сфере рекламы

12:42 | 09.04.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Компания ООО «Объектстрой» допустила нарушение законодательства о рекламе при распространении информации о старте продаж квартир в доме на улице Соборной в селе Засечном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

От пензенского застройщика потребовали устранить нарушение в сфере рекламы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рекламная информация не содержала фирменного наименования застройщика, что нарушало права потенциальных участников долевого строительства», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в связи с этим в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», по результатам рассмотрения которого региональное управление ФАС России объявило предупреждение.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнила Светлана Артамонова.

Представитель прокуратуры добавила, что также в адрес генерального директора было внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено — виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а рекламное объявление скорректировано.

Загрузка...
Читайте также
В Москве состоялась рабочая встреча пензенского губернатора и главы РСХБ В Пензе достаточно техники для круглосуточной уборки улиц — Виктор Кувайцев
В Пензе приведено в порядок 80% мусорных площадок на муниципальной земле Утин назвал крайне незначительным число контейнеров для раздельного сбора мусора в Пензе
Жительница Сердобского района отправится в колонию на 6,5 лет за смерть односельчанина В Пензе спасатели помогли врачам попасть в квартиру, где у женщины отказали ноги
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама