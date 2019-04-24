Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I квартал исполнен на 101,9% Экономика

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Доходы в сумме 13 млрд. 842 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области за период с января по март 2019 года, план выполнен на 101,9%. Об этом сообщается на сайте министерства финансов региона.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 9 млрд. 662 млн. рублей — 102,7% к плану, безвозмездные поступления — 4 млрд. 180 млн. рублей, или 100,1%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 102,2%: при плане в 11 млрд. 739 млн. рублей фактически поступило 11 млрд. 996 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 7 млрд. 806 млн. рублей при запланированном объеме 7 млрд. 556 млн. рублей. План выполнен на 103,3%.