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Денис Леонтьев надеется, что WhatsApp поможет мэрии Пензы стать более открытой

12:58 | 18.10.2019 | Экономика

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Вице-мэр Пензы по экономике и развитию предпринимательства Денис Леонтьев, предложивший ввести дистанционное консультирование представителей бизнеса через группу в мессенджере WhatsApp, надеется, что это поможет администрации города стать более открытой.

Денис Леонтьев надеется, что WhatsApp поможет мэрии Пензы стать более открытой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вчера мы запустили новый бесплатный сервис для бизнеса. Первые три недели мы будем регистрировать пользователей в системе и до конца года поработаем с вами в тестовом режиме», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Дениса Леонтьева, «это только начало».

«Мы обязательно будем развиваться и прислушиваться к вашим мнениям. Я надеюсь, этот ресурс поможет вам в развитии и позволит администрации города Пензы стать более открытой. Если сервис будет популярным, мы поработаем над созданием отдельного мобильного приложения», — пояснил вице-мэр, призвав интернет-пользователей предлагать свои варианты в комментариях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 октября на заседании городского совета по инвестиционному развитию и предпринимательству вице-мэр Пензы Денис Леонтьев предложил ввести дистанционное консультирование представителей бизнеса через группу в мессенджере WhatsApp.

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По его словам, для этого оформлен отдельный номер: +7-963-101-70-10.

На первом этапе работу планируется вести по трем направлениям — «Продажа земли и недвижимости», «Финансовая поддержка» и «Новости законодательства». Намечено осуществлять рассылку актуальной информации, а также использовать чаты для оперативного получения предпринимателями ответов на проблемные вопросы от должностных лиц.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, представителям бизнеса предлагается прислать на данный номер в WhatsApp сообщение с указанием наименования организации, фамилии, имени и отчества руководителя, ИНН и сферы деятельности.

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