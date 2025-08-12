В Пензе пенсионерка после звонка «работника банка» сняла со счета более 1,5 млн. рублей и перевела их мошеннику Криминал

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась более 1,5 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за работника банка.

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, собеседник убедил пожилую женщину, что некие лица пытаются похитить ее сбережения, и предложил ей свою помощь.

«Доверившись звонившему, заявительница проследовала в банк, где сняла более 1,5 млн. рублей, сказав кассиру, что хочет приобрести автомобиль. После этого женщина через банкомат перечислила все свои накопления на счет, указанный мошенником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.