16:09:33 Вторник, 12 августа
В Пензе пенсионерка после звонка «работника банка» сняла со счета более 1,5 млн. рублей и перевела их мошеннику

13:14 | 12.08.2025 | Криминал

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась более 1,5 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за работника банка.

В Пензе пенсионерка после звонка «работника банка» сняла со счета более 1,5 млн. рублей и перевела их мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, собеседник убедил пожилую женщину, что некие лица пытаются похитить ее сбережения, и предложил ей свою помощь.

«Доверившись звонившему, заявительница проследовала в банк, где сняла более 1,5 млн. рублей, сказав кассиру, что хочет приобрести автомобиль. После этого женщина через банкомат перечислила все свои накопления на счет, указанный мошенником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


Читайте также
