Замначальника пензенского УМВД Анатолия Трыханова проводили на заслуженный отдых

14:02 | 12.08.2025 | Криминал

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники УМВД России по Пензенской области поздравили заместителя начальника управления Анатолия Трыханова с выходом на пенсию.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Анатолий Николаевич начал свой долгий путь в органах внутренних дел в 1986 году. [...] За годы самоотверженной работы он прошел достойный путь от рядового милиционера роты оперативного реагирования патрульно-постовой службы до высокого и ответственного поста заместителя начальника управления, демонстрируя при этом неизменную преданность делу и высокий профессионализм», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем отмечается, что начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин выразил Анатолию Трыханову благодарность за многолетнюю, добросовестную и безупречную службу, особо отметив его как отличного руководителя, наставника и настоящего профессионала своего дела.


