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Иван Белозерцев назвал ТОР важным инструментом развития территорий

14:30 | 27.01.2020 | Экономика

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал создание ТОР «Заречный» и «Сердобск» важным инструментом развития территорий.

Иван Белозерцев назвал ТОР важным инструментом развития территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В них действуют самые привлекательные условия для ведения бизнеса», — отметил он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

По словам Ивана Белозерцева, с 2020 года для ТОР «Сердобск» расширен перечень разрешенных видов деятельности, благодаря чему компания «Интэк» сможет реализовать проект по производству строительных металлоконструкций.

Глава региона добавил, что на создание инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в текущем году предусмотрено 57 млн. рублей.

«Требую от администрации города Заречного более активной работы по развитию территории и поиску потенциальных инвесторов. Много нерешенных вопросов, слишком медленно идет процесс», — сказал он.

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