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«Электроприбор» вступил в проект по повышению производительности труда

11:18 | 09.10.2020 | Экономика

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Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Производственное объединение «Электроприбор», входящее в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», подключилось к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики региона.

«Электроприбор» вступил в проект по повышению производительности труда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«8 октября на территории АО «ПО «Электроприбор» прошло стартовое совещание, которое стало началом практической реализации мероприятий в рамках нацпроекта», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что «Электроприбор» будет вести работу по повышению производительности труда под собственным управлением с привлечением консультанта из компании «А Финанс».

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

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