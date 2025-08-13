В Пензенской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение Экономика

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Штраф в размере 500 тыс. рублей назначен в Пензенской области организации за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«Прокуратура Первомайского района города Пензы провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года директор коммерческой организации передал посредством безналичных расчетов должностному лицу государственного бюджетного учреждения здравоохранения взятку в размере более 63 тыс. рублей. Вознаграждение передавалось в целях сохранения статуса надежного поставщика и беспрепятственного приема заказчиком у организации продуктов питания и товаров. При этом поставляемая продукция не соответствовала условиям заключенных контрактов по их количеству и качеству», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в связи с этим прокуратура возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого компания оштрафована.

«В отношении лиц, получившего и передавшего денежное вознаграждение, осуществляется уголовное преследование», — добавляется в тексте.