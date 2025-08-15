В Пензенской области соберут данные о ситуации на рынке труда и участии населения в непрерывном образовании Экономика

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Пензастат проведет выборочное обследование рабочей силы и выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании в Пензе, Заречном, Кузнецке, Нижнем Ломове, Иссинском, Кузнецком, Мокшанском, Наровчатском, Пензенском, Сердобском и Шемышейском районах с 18 по 24 августа.

«Результаты обследования рабочей силы помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием рабочих мест в регионе, видах занятости, уровне безработицы и выявить трудности, возникающие при трудоустройстве», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

В нем добавляется, что также будет получена информация о населении, участвующем в непрерывном образовании, в дополнительном образовании, профессиональном обучении, и занимающемся самообразованием.

«Опросы населения будут проводить интервьюеры Пензастата», — поясняется в тексте.