На заседании правительства Пензенской области обсудили внешнеэкономическую деятельность и развитие международного сотрудничества Экономика

Пенза, 14 апреля 2026. PenzaNews. Итоги внешнеэкономической деятельности Пензенской области в 2025 году и планы по развитию международного сотрудничества в текущем году обсудили на заседании регионального правительства, которое состоялось во вторник, 14 апреля.

«Увеличение объемов экспорта — стратегически важная для России задача, поставленная президентом. Это работа на укрепление экономики, повышение конкурентоспособности и усиление международного влияния», — сказал губернатор Олег Мельниченко, подчеркнув, что Пензенская область вносит свой вклад в развитие отечественной экономики.

По словам министра экономического развития и промышленности региона Романа Трялина, по итогам 2025 года внешнеторговый оборот Пензенской области достиг 46,5 млрд. рублей (прирост экспорта к 2024 году составил 2%), в структуре экспорта преобладали продовольственные товары, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины и оборудование.

География поставок насчитывает более 70 стран, основными импортерами являются Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Бенин, Китай и Киргизия.

Олег Мельниченко отметил, что по итогам 2025 года Пензенская область вошла в топ-5 регионов России, где созданы лучшие условия для развития экспорта.

«Такая оценка дана работе, которую мы ведем в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Рейтинг, составленный Российским экспортным центром, складывается из показателей экспортных поставок, поддержки предприятий, работы институтов развития экспорта», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что Пензенская область выстраивает международные связи в соответствии с долгосрочными целями социально-экономического развития, и поставил задачу по укреплению сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, бизнес-делегация Пензенской области примет участие в VI международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет в Ташкенте с 20 по 22 апреля.

Также на этот год запланированы бизнес-миссии в Улан-Батор и Бишкек, презентация потенциала Пензенской области на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани и выставке-ярмарке в рамках XIII Форума регионов России и Белоруссии в Минске.