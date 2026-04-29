Мельниченко прокомментировал информацию о переносе срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам Экономика

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал информацию о том, что Минфин России внес в правительство РФ законопроект, отдельное положение которого предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.

«Очень хорошая новость для субъектов Российской Федерации и конкретно для нашей Пензенской области. Президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» перенести сроки погашения задолженностей регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период. Обращение к главе государства приняли на собрании фракции «Единой России» в Государственной думе, которое 24 апреля провел секретарь Генсовета партии Владимир Владимирович Якушев. Президент на совете законодателей поручил правительству РФ, депутатам и сенаторам законодательно обеспечить перенос срока погашения бюджетных кредитов», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 29 апреля.

Он добавил, что высвободившиеся в регионах средства в размере порядка 100 млрд. рублей предлагается направить на решение социальных вопросов, в том числе на строительство школ и детских садов.

«В прошлом году по решению Владимира Владимировича Путина регионам списали 2/3 долга по бюджетным кредитам. Высвободившиеся средства мы направили на объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры. Пензенская область получила дополнительно порядка 11 млрд. рублей на улучшение качества жизни в регионе», — напомнил губернатор.

29 апреля пресс-служба Минфина России распространила информацию о том, что ведомство внесло в правительство РФ законопроект, отдельное положение которого предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.

Речь идет об 1/3 задолженности по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию и должна была быть погашена регионами в 2026 году. При этом указанная мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов.

Ожидается, что перенос срока погашения части задолженности на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, обозначенных в поручении президента.