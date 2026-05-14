В Кузнецке выявили 28 незаконно установленных рекламных конструкций

17:41 | 14.05.2026 | Экономика

Кузнецк, 14 мая 2026. PenzaNews. 28 незаконно установленных рекламных конструкций выявлено на территории города Кузнецка Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления ФАС России.

«Пензенское УФАС России по результатам рассмотрения заявления в бездействии МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» установлены признаки нарушения ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в непринятии мер, направленных на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением требований закона «О рекламе», что приводит (может привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции», — сказано в тексте.

«МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» выдано 28 предупреждений о необходимости прекратить нарушение ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции» и принять меры по устранению причин и условий данных нарушений», — добавляется в сообщении.


