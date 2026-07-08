Пензенская область в национальном рейтинге дронификации – 2026 вошла в число передовых регионов Экономика

Екатеринбург, 8 июля 2026. PenzaNews. Пензенская область включена в группу передовых регионов (категория «АА») в национальном рейтинге дронификации – 2026, который представлен на итоговой коллегии Минпромторга России в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Фото: Merp.pnzreg.ru

Глава Минпромторга России Антон Алиханов поздравил с этим событием министра экономического развития и промышленности Пензенской области Романа Трялина и вручил ему почетную награду.

Рейтинг подготовлен в рамках исполнения перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) от 19 марта 2025 года. Методологическое сопровождение осуществлял проектный офис, созданный на базе АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».

Основная цель рейтинга — мотивировать региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления к активному формированию необходимой организационной и инфраструктурной базы для массового и эффективного применения БАС.

В 2026 году рейтинг охватывал 84 субъекта РФ. Из расчета были исключен Москва, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

В категория «ААА» («Лидер дронификации») отнесены Алтайский край, Амурская область, Нижегородская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (в алфавитном порядке).

В категорию «АА» («Передовой регион») включены следующие пять регионов по убыванию: Красноярский край, Новгородская область, Пензенская область, Приморский край, Рязанская область.

Также в рейтинге присутствуют категории: «А» («Развитый регион»), «ВВВ» («Активный регион»), «ВВ» («Развивающийся регион»), «В» («Начинающий регион») и «С» («Формирующийся регион»).

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, за 2025 год в регионе с помощью агродронов были внесены средства защиты растений на площади более 30 тыс. га, проведен фитосанитарный контроль (мониторинг состояния посевов и полей) на площади свыше 10 тыс. га, было выполнено 400 летных часов для экологического контроля (оценки загрязнения почв и воздуха), а также для патрулирования лесной зоны.