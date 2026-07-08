Долговая нагрузка на бюджет Пензенской области будет снижена Экономика

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Долговая нагрузка на бюджет Пензенской области в 2026 году будет снижена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона в среду, 8 июля.

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«На основании федерального закона от 26 июня 2026 года №195-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Пензенскую область освободят от погашения в текущем году задолженности по отдельным бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 1,016 млрд. рублей с перенаправлением средств на решение приоритетных задач, обозначенных президентом Российской Федерации. Срок возврата таких кредитов перенесен на 2030 год», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, согласно распоряжению правительства РФ №1726-р от 3 июля 2026 года региону дополнительно спишут долг в размере 2,028 млрд. рублей исходя из объема расходов на поддержку инфраструктурных и инвестиционных проектов.

«Суммарный объем списания госдолга Пензенской области в течение 2025-2026 годов превысит 8,5 млрд. рублей», — уточняется в сообщении.