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Рост реального дохода на одного работника МСП в Пензенской области по итогам 2025 года составил 11,3%

14:42 | 10.07.2026 | Экономика

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Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. Рост реального дохода на одного работника малого и среднего предпринимательства (МСП) составил в Пензенской области по итогам 2025 года 11,3%, что выше установленного Минэкономразвития России планового значения — 7,9%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

Рост реального дохода на одного работника МСП в Пензенской области по итогам 2025 года составил 11,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рост реального дохода на одного работника МСП — ключевой макроэкономический индикатор, отражающий эффективность, финансовую устойчивость и качественное развитие сектора МСП. Увеличение этого показателя свидетельствует о том, что предприятия региона генерируют больше добавленной стоимости на каждого сотрудника, то есть становятся более конкурентоспособными и устойчивыми к внешним вызовам», — сказано в тексте.

Как отметил министр экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин, достигнутый результат — это итог системной работы по поддержке предпринимательства.

«В регионе действует комплекс мер, охватывающий все этапы развития бизнеса от старта до выхода на экспорт», — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении.


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